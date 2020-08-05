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«Ростелеком» заявил о росте спроса на виртуальную телефонию в пандемию

Ростелеком RTKM ₽94,04 +0,81% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Во втором квартале 2020 года число абонентов виртуальной телефонии — услуги обеспечения телефонной связи для компаний через облачные серверы — достигло 139 тыс. абонентов, что на 66% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил в среду, 5 августа, «Ростелеком». В первом квартале текущего года этот показатель вырос лишь на 9%, до 128 тыс. абонентов.

«Значительным спросом пользуются наши облачные сервисы, услуги дата-центров, смарт-решения в сфере управления городской инфраструктурой и цифрового государства», — приводятся в сообщении «Ростелекома» слова его первого вице-президента Владимира Кириенко.

В апреле этого года в интервью РБК президент «Ростелекома» Михаил Осеевский оценил обстановку с пандемией в России как драматическую, однако рассказал, что компания всегда работала круглосуточно и оператору удалось обеспечить стабильную работу инфраструктуры для доступа пользователей в интернет. В марте 2020 года потребление проводного интернета увеличивалось на 10–30%, рассказывали РБК представители крупнейших операторов фиксированной связи — «Ростелекома», «Транстелекома», «Акадо Телекома» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Во втором квартале 2020 года выручка «Ростелекома» выросла на 13%, до 127,3 млрд руб., показатель OIBDA увеличился на 15%, до 48,8 млрд руб., а чистая прибыль — на 32%, до 7,7 млрд руб. Чистый долг компании вырос на 25%, до 407,1 млрд руб. Представитель компании объяснил увеличившийся показатель завершением сделки по покупке 100% «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).

По итогам всего года «Ростелеком» рассчитывает на рост выручки и OIBDA не менее чем на 5%.

Теги: мобильный оператор, Tele2, Финансовые результаты, «Ростелеком»
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