В Шотландии сошел с рельсов поезд

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Неподалеку от шотландского города Стоунхейвен сошел с рельсов поезд, сообщает управление транспортной полиции Великобритании. По данным Би-би-си, к месту крушения направило около 30 машин скорой помощи, а также медицинский вертолет.

Грузовой это или пассажирский поезд, не уточняется.

СМИ сообщают, что над местом крушения поднимается дым. Полиция сообщает, что к месту ЧП выехали пожарные.

«Слишком рано говорить о том, что стало причиной инцидента и насколько тяжелы его последствия», — говорится в сообщении Network Rail Scotland, обслуживающей данный участок магистрали.

SkyNews сообщает, что незадолго до крушения железнодорожное сообщение в данном районе прерывалось из-за вызванных ливнями подтоплений.