В Уфе с рельсов сошли два пассажирских вагона и тепловоз

Фото: СК РФ

Ранним утром 7 августа на станции Уфа с рельсов сошли тепловоз и два пассажирских вагона. Об этом сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги.

Инцидент произошел в 4:50 мск. Никто не пострадал, задержек в движении пассажирских поездов тоже не было, отмечается в сообщении. По данным Куйбышевской железной дороги, тепловоз и два пассажирских вагона сошли с рельсов «при производстве маневровой работы». На месте работает комиссия под руководством начальника железной дороги.

Video

Приволжское следственное управление на транспорте СК уточняет, что пассажиров в вагонах, которые сошли с рельсов, не было. Следственный комитет начал проверку по поводу случившегося, размер ущерба и причины происшествия устанавливаются.