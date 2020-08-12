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Депздрав опроверг сообщения о смерти ребенка от прививки от кори

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве ребенок, привитый от кори, умер через три дня после вакцинации от врожденной патологии, его смерть, предварительно, не связана с прививкой. Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения столицы.

«Причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врожденной патологии», — уточняется в сообщении со ссылкой на предварительные данные судебно-медицинской экспертизы.

Депздрав уточнил, что умерший мальчик прививался в специальном центре, где, в частности, проводится вакцинация детей с различными патологиями. Перед процедурой ребенка осмотрели несколько специалистов, они не нашли противопоказаний. Все прививки, которые мальчику делали раньше, он переносил хорошо, родители дали согласие на вакцинацию от кори.

«Смерть ребенка наступила через три дня после вакцинации», — отметил депздрав. Как утверждается в сообщении, любые возможные осложнения после прививки проявляются раньше, в течение ближайших часов, кроме того, они не могут вызвать смерть. «За последние десятки лет в РФ не было зафиксировано ни одного летального случая, связанного с прививкой от кори», — резюмировал депздрав.

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Ранее Telegram-канал Mash писал, что шестилетнему мальчику сделали прививку от кори в Зеленоградской клинике. По сообщению канала, на следующий день ребенок почувствовал себя плохо. Родители вызвали скорую, которая зафиксировала его смерть.

В конце апреля Минздрав рекомендовал продолжать делать плановые прививки младенцам и детям младшего возраста, несмотря на распространение коронавируса. «Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются», — указывало ведомство.

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Теги: корь, прививка
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