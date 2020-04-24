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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав рекомендовал продолжить плановые прививки здоровых детей

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Младенцам и детям младшего возраста необходимо продолжать проводить плановую первичную вакцинацию, несмотря на эпидемию коронавируса, считает Минздрав. Об этом говорится в методических рекомендациях ведомства, которые касаются особенностей COVID-19 у детей.

Плановая вакцинация позволит предотвратить возможность возникновения в будущем вспышек и эпидемий различных болезней, напоминает Минздрав.

«Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются! Напротив, необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста в соответствии с рутинными программами для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий, как например, кори, полиомиелита», — говорится в документе.

Вакцинацию следует проводить с соблюдением мер предосторожности и профилактики COVID-19. Детям младшего возраста советуют делать прививки комбинированными вакцинами в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

«Особенно важно прививать восприимчивых лиц и пациентов из групп риска против пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции типа b, сезонного гриппа», — говорится в рекомендациях.

16 апреля помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что Минздрав приостановил  плановую вакцинацию по национальному календарю прививок и иммунизацию населения по эпидпоказаниям. По его словам, не будут отменять только вакцинацию новорожденных в роддомах.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

В том, что касается лечения коронавирусной инфекции у детей, то в Минздраве отметили, что на сегодняшний день нет ни одного зарегистрированного препарата, который мог бы применяться для лечения детей, поэтому назначение лекарств должна обосновать врачебная комиссия. Помимо этого, законному представителю ребенка в возрасте до 15 лет необходимо подписать информированное согласие.

В целом, по данным Минздрава, не менее четверти детей переносят инфекцию бессимптомно. Госпитализации в стационар требует до 10% детей. Тяжелое течение отмечается в среднем в 1% случаев инфекции COVID-19 у детей, при этом чаще всего осложненные формы болезни развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Минздрав России, дети, прививки, коронавирус
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