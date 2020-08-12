Башару Асаду стало плохо во время выступления в парламенте

Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо во время выступления в парламенте, у него упало давление. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства Sana, глава государства был вынужден прервать свою речь. Он продолжит выступление в 18:30 по местному времени.

В конце июля правительство США объявило о расширении санкций против Сирии. В список физических лиц, которым запрещен въезд в Штаты, вошли сын президента Сирии Хафез Асад и его двоюродный брат Зухаир Тауфик Асад.

Помимо введения запрета на въезд на территорию страны, американское правительство арестовало все имущество лиц из санкционного списка. Кроме того, американские граждане не могут заключать с ними сделки.