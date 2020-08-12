В Югре при пожаре на Ем-Еговском месторождении погиб человек

Фото: МЧС России

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар на Ем-Еговском нефтяном месторождении (входит в Красноленинскую группу) в Октябрьском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно сообщению, информация о возгорании разлива нефти на нефтепроводе поступило в 12:35 (10:35 мск). Спустя пять часов, пожар на площади 600 кв. м удалось ликвидировать.

О пострадавших при инциденте не сообщили, причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

К Красноленинской группе месторождений, кроме Ем-Еговского, относятся Талинский и Каменный участники. Лицензией на их разработку владеет АО «РН-Няганьнефтегаз» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»).

«Открытое горение нефтесодержащей жидкости на производственной площадке Ем-Еговского месторождения ликвидировано. Три пострадавших работника доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Погиб один работник подрядной организации», — заявили РБК в «РН-Няганьнефтегаз».