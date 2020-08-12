В МЧС опровергли сообщение о пожаре на подводной лодке в Кронштадте

Сообщение о возгорание подлодки в Кронштадте оказалось ложным вызовом, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«По подлодке в Кронштадте. Ложный вызов. В результате проверки было установлено что дым от наружных газосварочных работ принят за пожар», — заявили там.

Ранее телеканал 78 в своем Twitter сообщил, что в порту Кронштадта горит находящаяся на ремонте подводная лодка.

1 июля 2019 года произошел пожар на секретном подводном атомном аппарате 10831, также известном как «лошарик». Тогда погибли 14 подводников, среди которых было 7 капитанов первого ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенат и подполковник медицинской службы. 4 из них были награждены орденом званием Героя России посмертно, еще 10 получили орден Мужества.

12 августа исполнилось двадцать лет со дня катастрофы на подводной лодке «Курск». Согласно официальным данным, на подводной лодке произошел взрыв торпеды, из-за чего сдетонировали остальные. В результате несколько отсеков оказались разрушены, а подводная лодка легла на дно. Все находившиеся на борту 118 моряков и офицеров погибли.