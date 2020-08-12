Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,24 (+0,08) Инвестиции, 14:27
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 85,96 (+0,03) Инвестиции, 14:27
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков Политика, 16:45 Liberation поставила на обложку фото Путина в смокинге и со шприцом Общество, 16:44 Facebook, JPMorgan, Mitsubishi UFG. Кто еще запускает свою криптовалюту Крипто, 16:38 В МЧС опровергли сообщение о пожаре на подводной лодке в Кронштадте Общество, 16:36 JP Morgan предсказал рост акций Amazon выше $4000 за бумагу Инвестиции, 16:26 Видео. Победа «Бруклина» над «Орландо» и другие моменты игрового дня НБА Спорт, 16:26 Прокуратура Украины направила запрос в Минск о выдаче «боевиков» ЧВК Политика, 16:25 Парижский марафон отменили впервые после войны в Персидском заливе Спорт, 16:21 Адвокат назвала ошибкой сообщение больницы о Ефремове Общество, 16:19 МВД убрало слово «огнестрельное» из сообщения о стрельбе в Бресте Общество, 16:18 Жизнь после: как новые привычки меняют работу компаний РБК и Сбербанк, 16:10 Экспертная комиссия РФС признала ошибочным пенальти в ворота «Спартака» Спорт, 16:07 Токаев поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины от COVID-19 Общество, 16:06 Вышел трейлер сериала «Хороший человек» Константина Богомолова Стиль, 16:04
Общество ,  
0 

В МЧС опровергли сообщение о пожаре на подводной лодке в Кронштадте

Сообщение о возгорание подлодки в Кронштадте оказалось ложным вызовом, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«По подлодке в Кронштадте. Ложный вызов. В результате проверки было установлено что дым от наружных газосварочных работ принят за пожар», — заявили там.

Ранее телеканал 78 в своем Twitter сообщил, что в порту Кронштадта горит находящаяся на ремонте подводная лодка.

1 июля 2019 года произошел пожар на секретном подводном атомном аппарате 10831, также известном как «лошарик». Тогда погибли 14 подводников, среди которых было 7 капитанов первого ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенат и подполковник медицинской службы. 4 из них были награждены орденом званием Героя России посмертно, еще 10 получили орден Мужества.

12 августа исполнилось двадцать лет со дня катастрофы на подводной лодке «Курск». Согласно официальным данным, на подводной лодке произошел взрыв торпеды, из-за чего сдетонировали остальные. В результате несколько отсеков оказались разрушены, а подводная лодка легла на дно. Все находившиеся на борту 118 моряков и офицеров погибли.

Теги: МЧС Петербурга, подводная лодка, пожар, новости
Материалы по теме
При пожаре в Самарской области погибли женщина и трое детей
Общество
Атомная подводная лодка загорелась на заводе «Звездочка» в Северодвинске
Общество
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter