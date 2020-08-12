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В Севастополе возложили цветы к памятнику погибшим подводникам «Курска»

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Черноморский флот провел в Севастополе мероприятия в память о подводниках, погибших на атомном подводном ракетоносном крейсере «Курск». Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«Траурные мероприятия в Севастополе начались на кладбище Коммунаров с литии у Мемориала морякам-подводникам», — говорится в сообщении флота.

Затем состоялся митинг-реквием, в рамках которого люди в сопровождении роты почетного караула возложили венки и цветы к памятнику. После этого командование флота, экипажи подводных лодок Черноморского флота, а также родственники подводников и ветераны почтили память погибших минутой молчания.

Вслед за этим участники траурных мероприятий вышли на рейд Севастопольской бухты, где отдали воинские почести экипажу подводного крейсера и спустили цветы и венки на воду. На кораблях флота приспустили военно-морские влаги и был подан звуковой сигнал, в то время как в православных храмах и церквях прозвучал колокольный перезвон.

В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»
Общество
Фото: worldoceanmuseum / VK

Траурные церемонии в память о погибших подводниках прошли сегодня в Калининграде и Санкт-Петербурге.

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В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Крушение атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск» произошло в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Лодку нашли на глубине 108 м, на борту погибли 118 человек. Среди них было 17 севастопольцев. Официальной причиной гибели подлодки считается взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.

Теги: подлодка «Курск», Севастополь, Черноморский флот
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В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»
Общество
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
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