В Севастополе возложили цветы к памятнику погибшим подводникам «Курска»

Черноморский флот провел в Севастополе мероприятия в память о подводниках, погибших на атомном подводном ракетоносном крейсере «Курск». Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«Траурные мероприятия в Севастополе начались на кладбище Коммунаров с литии у Мемориала морякам-подводникам», — говорится в сообщении флота.

Затем состоялся митинг-реквием, в рамках которого люди в сопровождении роты почетного караула возложили венки и цветы к памятнику. После этого командование флота, экипажи подводных лодок Черноморского флота, а также родственники подводников и ветераны почтили память погибших минутой молчания.

Вслед за этим участники траурных мероприятий вышли на рейд Севастопольской бухты, где отдали воинские почести экипажу подводного крейсера и спустили цветы и венки на воду. На кораблях флота приспустили военно-морские влаги и был подан звуковой сигнал, в то время как в православных храмах и церквях прозвучал колокольный перезвон.