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В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»

В Санкт-Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия, посвященные 20-ой годовщине аварии на атомном подводном ракетном крейсере «Курск», унесшей жизни 118 членов экипажа. Об этом сообщил председатель Комитета по социальной политике города Александр Ржаненков, передает ТАСС.

По словам Ржаненкова, памятная церемония отдания воинских почестей с возложением венков и митинг пройдут на Серафимовском мемориальном кладбище, где захоронены 32 члена экипажа «Курска».

Также в Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа подлодки, пройдет служба с поминовением погибших подводников.

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Экипаж подводной лодки &laquo;Курск&raquo; 30 июля 2000 года

Председатель Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников Игорь Курдин заявил, что памятные мероприятия пройдут и в других местах: в городах базирования Военно-морского флота Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, а также в Воронеже и Курске, где похоронены моряки «Курска».

Как рассказал заместитель министра внутренней политики Мурманской области Андрей Сахаров, в гарнизоне Видяево и Мурманске по погибшим подводникам отслужат литургию, также там состоятся митинги и возложение цветов к памятному мемориалу.

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 м. На его борту находились 118 человек, все они погибли. В правительственной комиссии причиной трагедии назвали взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.

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Теги: подлодка «Курск», Санкт-Петербург
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