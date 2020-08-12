В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»

В Санкт-Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия, посвященные 20-ой годовщине аварии на атомном подводном ракетном крейсере «Курск», унесшей жизни 118 членов экипажа. Об этом сообщил председатель Комитета по социальной политике города Александр Ржаненков, передает ТАСС.

По словам Ржаненкова, памятная церемония отдания воинских почестей с возложением венков и митинг пройдут на Серафимовском мемориальном кладбище, где захоронены 32 члена экипажа «Курска».

Также в Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа подлодки, пройдет служба с поминовением погибших подводников.

Председатель Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников Игорь Курдин заявил, что памятные мероприятия пройдут и в других местах: в городах базирования Военно-морского флота Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, а также в Воронеже и Курске, где похоронены моряки «Курска».