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В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

Фото: worldoceanmuseum / VK
Фото: worldoceanmuseum / VK

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.

«Пять офицеров — выпускников калининградского филиала Военно-морской академии проходили службу на «Курске» и не вернулись из последнего похода в Баренцево море», — рассказал он.

Речь идет о капитане 3-го ранга Андрее Силогаве, капитанах-лейтенантах Олеге Насиковском и Борисе Гелетине, старших лейтенантах Александре Гудкове и Сергее Фитерере.

К мемориалу возложили цветы, курсанты академии прошли торжественным маршем, отдавая почести погибшим подводникам.

Вице-адмирал назвал невозможным за 4–5 часов спасти экипаж «Курска»
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Подъём&nbsp;подводного ракетного крейсера &laquo;Курск&raquo; в доке судоремонтного завода в Росляково, Мурманская область, 23 октября 2001г.

В Музее Мирового океана в Калининграде в память о «Курске» 12 августа открыли новую выставку на музейной подводной лодке. На выставке поименно перечислят всех членов экипажа, расскажут, откуда они призывались. Экспозицию дополнят памятные и траурные знаки, медаль «В память подъема» и фрагмент корпуса «Курска», переданный музею Белорусским союзом военных моряков.

Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 м, в результате чего погиб весь экипаж из 118 человек. Власти назвали причиной трагедии взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.

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Теги: Калининград, подлодка, Курск
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