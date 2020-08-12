В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

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В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.

«Пять офицеров — выпускников калининградского филиала Военно-морской академии проходили службу на «Курске» и не вернулись из последнего похода в Баренцево море», — рассказал он.

Речь идет о капитане 3-го ранга Андрее Силогаве, капитанах-лейтенантах Олеге Насиковском и Борисе Гелетине, старших лейтенантах Александре Гудкове и Сергее Фитерере.

К мемориалу возложили цветы, курсанты академии прошли торжественным маршем, отдавая почести погибшим подводникам.