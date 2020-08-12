Вице-адмирал назвал невозможным за 4–5 часов спасти экипаж «Курска»

Подъём подводного ракетного крейсера «Курск» в доке судоремонтного завода в Росляково, Мурманская область, 23 октября 2001г. (Фото: Семена Майстерман / ТАСС)

На подводном ракетном крейсере «Курск», затонувшем 12 августа 2000 года в Баренцевом море, члены экипажа жили еще четыре-пять часов после взрыва системы регенерации воздуха. Об этом заявил экс-командующий флотилией подлодок, вице-адмирал Олег Бурцев в интервью «Комсомольской правде».

«На «Курске» люди четыре-пять часов были живы. Патологоанатомы позже определили», — рассказал он, добавив, что за четыре часа и сейчас невозможно провести спасательную операцию, если не находиться рядом с атомной лодкой.

По словам вице-адмирала, тревогу объявили после того, как с «Курска» не донесли о выполнении торпедных заданий и о всплытии в назначенный срок. К подлодке направился корабль «Рудницкий» с двумя спасательными аппаратами на борту.

Моряки сделали 24 неудачные попытки пристыковать спасательный аппарат к субмарине. «Потом обвиняли моряков в том, что они не смогли пристать к комингс-площадке <...> А причина неудачи была техническая!» — отметил Бурцев.