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Путин объяснил крушение подлодки «Курск» «огромными сложностями» в армии
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Путин объяснил крушение подлодки «Курск» «огромными сложностями» в армии
Политика, 11 мар, 15:05
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Путин объяснил крушение подлодки «Курск» «огромными сложностями» в армии
Крушение атомной подлодки «Курск» в 2000 году произошло вследствие «огромных сложностей» в армии и общего состояния Вооруженных сил, которые перешли России после распада СССР, заявил президент журналисту Андрею Кондрашову
Экипаж подводной лодки «Курск» 30 июля 2000 года (Фото: AP)

Атомная подлодка К-141 «Курск» потерпела крушение в Баренцевом море в августе 2000 года из-за запущенного состояния российских Вооруженных сил после распада СССР. Об этом в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова заявил президент Владимир Путин. Фильм опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» телеведущий Дмитрий Киселев.

​«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это все не могло армии не коснуться. Трагедия «Курска» — это тоже проявление общего состояния Вооруженных сил», — сказал глава государства.

По словам Путина, он узнал о крушении атомного подводного крейсера почти сразу после своего избрания на пост президента. «Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьезные. Министр обороны позвонил и сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что происходит что-то трагическое. Но потом, конечно, все это развернулось в полном объеме и в полный рост», — вспомнил он.

«Что греха таить, мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибли. Сейчас в принципе установлено, почему [это произошло]: взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация, боезапасы. Корпус практически лопнул. И, конечно, это нельзя забыть», — добавил Путин.

Видео: Дмитрий Киселев / «Одноклассники»

Спецпредставитель президента по экологии и транспорту, министр обороны России в 2001–2007 годах Сергей Иванов, вспоминая о состоянии армии в начале 2000-х, подчеркнул, что по сравнению с Вооруженными силами настоящего времени «это небо и земля».

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в водах Баренцева моря на глубине 108 м. На его борту находились 118 человек. Все члены экипажа погибли. Причиной взрыва в правительственной комиссии назвали взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Владимир Путин , атомная подводная лодка , подлодка «Курск»
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