Байден определился с кандидатурой вице-президента США

Байден выбрал кандидатом Камалу Харрис, сенатора от Калифорнии и бывшего генпрокурора этого штата. Она участвовала в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов, но позже вышла из гонки

Камала Харрис (Фото: Julio Cortez / AP)

Джо Байден, который считается основным соперником действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах, выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис. Об этом он написал в Twitter.

«Для меня большая честь сообщить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за «маленького человека» и одну из наиболее достойных государственных служащих страны, в качестве своего товарища на выборах», — заявил он.

Байден напомнил, что Харрис, будучи генпрокурором Калифорнии, тесно сотрудничала с его покойным сыном Бо Байденом, который занимал должность генпрокурора штата Дэлавер. «Я наблюдал за тем, как они боролись с крупными банками, улучшали положение трудящихся, защищали женщин и детей от притеснений. Я тогда испытывал гордость, и теперь я горд, что она мой партнер по этой предвыборной кампании», — написал он.

В обращении к своим сторонникам, которое цитирует NBC News, Байден назвал Харрис человеком, который поможет ему обойти в президентской гонке действующего лидера Дональда Трампа, а затем возглавить страну в январе 2021 года.