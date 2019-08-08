Зеленский объявил о планах легализовать казино на Украине

Казино появятся в пятизвездочных отелях на берегу Черного моря. Это должно стимулировать развитие туризма, считает президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах легализовать азартные игры в стране. Об этом он сообщил во время визита в Турцию, видеозапись выступления Зеленского размещена на официальной странице офиса президента в Facebook.

«Мы легализуем азартные игры, а именно — казино в пятизвездочных отелях», — сказал он. По его словам, это будет стимулировать развитие «туристического кластера у Черного моря». «Мы [c Турцией] хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров», — добавил Зеленский, призвав инвесторов из Турции совместно развивать туристический бренд Черного моря.

Во время своего выступления президент Украины также пообещал защищать иностранных инвесторов.

Игорный бизнес на Украине под запретом с 2009 года, в стране запрещены даже букмекерские конторы. Верховная рада дважды голосовала за этот закон, преодолев вето президента Украины Виктора Ющенко. На этот шаг украинский парламент пошел после пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске в мае 2009 года, жертвами которого стали девять человек.