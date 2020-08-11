В Минздраве Литвы сообщили об обязательной изоляции для Тихановской

Светлана Тихановская (Фото: Сергей Гриц / AP)

Главный соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская должна будет провести две недели на карантине из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе литовского Минздрава.

«У нас действует список стран, которые наиболее подвержены инфекции, Беларусь находится в этом списке», — пояснили в министерстве.

Ранее стало известно, что в ночь с 10 на 11 августа Тихановская уехала из Белоруссии в Литву вместе с начальником своего штаба Марией Мороз. Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова пояснила, что у нее не было выбора, часть ее команды, по словам Ковальковой, остается в Белоруссии в заложниках. Сама кандидат, объясняя свое решение, сказала, что приняла его самостоятельно.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что перед отъездом из Белоруссии женщину задержали и удерживали около семи часов.