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В Иваново при столкновении трех маршруток пострадали шесть человек

Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

В Иваново в ДТП с тремя маршрутными автобусами пострадали шесть человек. О происшествии сообщается на сайте управления МВД по Ивановской области.

Авария произошла утром, 11 августа, на Шереметьевском проспекте. Водитель пассажирского автобуса «Богдан» не справился с управлением и столкнулся с другим пассажирским автобусом «Газель Next», который двигался по встречной полосе. От удара «Газель» отбросило в сторону, где автомобиль врезался в микроавтобус Peugeot, стаявший на остановке.

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В результате ДТП пострадали два пассажира «Богдана» и четыре пассажира «Газели». «Характер травм уточняется, все пострадавшие доставлены в больницу», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Благовещенске произошло ДТП с участием скорой помощи, в которую въехала иномарка. В аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали, среди них двое детей.

Теги: Иваново, ДТП, авария
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