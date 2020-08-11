В Иваново при столкновении трех маршруток пострадали шесть человек

В Иваново в ДТП с тремя маршрутными автобусами пострадали шесть человек. О происшествии сообщается на сайте управления МВД по Ивановской области.

Авария произошла утром, 11 августа, на Шереметьевском проспекте. Водитель пассажирского автобуса «Богдан» не справился с управлением и столкнулся с другим пассажирским автобусом «Газель Next», который двигался по встречной полосе. От удара «Газель» отбросило в сторону, где автомобиль врезался в микроавтобус Peugeot, стаявший на остановке.

В результате ДТП пострадали два пассажира «Богдана» и четыре пассажира «Газели». «Характер травм уточняется, все пострадавшие доставлены в больницу», — добавили в пресс-службе.