СМИ сообщили о минировании всех «Ашанов» в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Все гипермаркеты сети «Ашан» в Москве получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и экстренных службах.

Источник ТАСС также добавил, что информация о наличии взрывных устройств поступила еще в 50 московских торговых центров.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что у ведомства нет такой информации. Также РБК обратился за комментарием к пресс-службе «Ашана».

Ранее, 3 августа, неизвестные заявили о минировании всех станций московского метро. В ГУ МВД по Москве также заявили, что не располагают информацией об этом.