При пожаре в Самарской области погибли женщина и трое детей

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При пожаре в дачном доме в Волжском районе Самарской области погибли четыре человека, сообщили РБК в ГУ МЧС по региону.

Загорелся дом и надворные постройки в садоводческом товариществе «Южные сады». При пожаре погибла женщина, а также мальчик 2009 года рождения и две девочки 2011 и 2016 годов рождения. Кроме того, в больницу был доставлен мужчина, отец семьи.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 50 кв. м.

Накануне пожар произошел в жилом доме в Селижаровском районе Тверской области. В результате погиб мужчина, женщина и двое детей. Еще одну женщину госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогами.