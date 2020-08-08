В результате ДПТ в Волгоградской области пострадали восемь человек

Фото: МВД РФ

Четверо детей и четверо взрослых пострадали при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области, сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Житель Московской области, управляя автомашиной «Хонда CR-V» <…> не убедился в безопасности маневра «обгон», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Субару Форестер», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла вечером 7 августа. В больницу доставлены оба водителя и пассажиры, среди которых есть дети в возрасте от 10 до 14 лет.

Ранее в Курганской области столкнулись междугородний автобус и груженая зерном фура. У автобуса заклинило двигатель. Четыре пассажира пострадали, их доставили в больницу с ушибами и ссадинами. Состояние водителя грузовика оценивается как среднетяжелое.