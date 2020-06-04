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СМИ узнали о штрафе полковнику за избиение стрелявших в спецслужбу Сирии

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Владикавказский гарнизонный военный суд оштрафовал на 350 тыс. руб. заместителя командира 19-й отдельной мотострелковой бригады полковника Евгения Телешева за избиение подчиненных после обстрела службы безопасности президента Сирии Башара Асада на командном пункте Дейр-эз-Зор летом 2019 года, приговор вступил в силу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, летом 2019 года полковник Телешев находился в командировке в Сирии и исполнял обязанности начальника оперативной группы на тактическом направлении Эш-Шола. Как он рассказал в суде, на этом участке была напряженная обстановка.

Телешев узнал от командующего группировкой российских войск Андрея Сердюкова о том, что один из его подчиненных, находясь на боевом посту, выстрелил в автомобиль сотрудников службы безопасности Башара Асада, и пуля пробила стекло машины. В результате инцидента никто не пострадал.

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Узнав об этом, полковник «применил насилие» к стрелявшему бойцу и его непосредственному начальнику в служебном кабинете командного пункта Дейр-эз-Зор. Затем он приказал изолировать провинившегося военнослужащего в комнате отдыха.

По словам потерпевших, Телешев бил их по голове и в живот, а стрелка заперли не в комнате отдыха, а в кладовке. Войсковой врач подтвердил суду, что у военнослужащих диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

Владикавказский гарнизонный военный суд признал Телешева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК.). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от трех до десяти лет с запретом занимать определенные должности, однако полковника приговорили к штрафу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал добровольное возмещение полковником морального вреда потерпевшим по 70 тыс. руб. каждому, принесение извинений, наличие положительной характеристики и наград. Кроме того, суд принял во внимание, что полковник совершил преступление впервые.

РБК направил запрос в Минобороны России и пресс-службу Южного военного окружного суда

Вооруженные силы России находились в Сирии с 2015 года. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин приказал вывести части военных из Арабской Республики. Глава Минобороны Сергей Шойгу после завершения вывода войск отмечал, что для содействия политическому урегулированию в Сирии останутся российский центр по примирению враждующих сторон и батальоны военной полиции. На постоянной основе продолжают работу авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе.

Теги: Минобороны, Сирия, штраф
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