СМИ узнали о штрафе полковнику за избиение стрелявших в спецслужбу Сирии

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Владикавказский гарнизонный военный суд оштрафовал на 350 тыс. руб. заместителя командира 19-й отдельной мотострелковой бригады полковника Евгения Телешева за избиение подчиненных после обстрела службы безопасности президента Сирии Башара Асада на командном пункте Дейр-эз-Зор летом 2019 года, приговор вступил в силу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, летом 2019 года полковник Телешев находился в командировке в Сирии и исполнял обязанности начальника оперативной группы на тактическом направлении Эш-Шола. Как он рассказал в суде, на этом участке была напряженная обстановка.

Телешев узнал от командующего группировкой российских войск Андрея Сердюкова о том, что один из его подчиненных, находясь на боевом посту, выстрелил в автомобиль сотрудников службы безопасности Башара Асада, и пуля пробила стекло машины. В результате инцидента никто не пострадал.

Узнав об этом, полковник «применил насилие» к стрелявшему бойцу и его непосредственному начальнику в служебном кабинете командного пункта Дейр-эз-Зор. Затем он приказал изолировать провинившегося военнослужащего в комнате отдыха.