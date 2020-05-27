Общество , 27 мая, 02:46
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СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии
Неизвестные атаковали колонну военнослужащих американской армии и формирования «Сирийские демократические силы» в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, трое американских военных и пятеро бойцов «Сирийских демократических сил» были ранены. Их доставили штаб-квартиру американской базы, расположенной к югу от Хасаки.
Как сообщили источники SANA, нападавшие использовали автоматическое оружие и гранаты.
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