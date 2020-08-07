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«Роскосмос» начал разрабатывать технологию посадки корабля на астероид

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что предприятия госкорпорации приступили к разработке способов посадки космического корабля на астероид. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна, и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись», — указал Рогозин. Он отметил, что специалисты компании знают, как решить проблему.

«Роскосмос» объявил о начале работ по ракете на метановом двигателе
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Ракета семейства&nbsp;&laquo;Союз-2&raquo;

По словам главы «Роскосмоса», новая технология может быть разработана до 2030 года.

В начале июля корпорация объявила о начале работ по новой коммерческой ракете среднего класса с метановым двигателем. Она должна заменить ракеты семейства «Союз-2», которые используют керосин и жидкий кислород.

«Роскосмос» также заявил о форсировании работ по созданию «водородной» тяжелой ракеты «Ангара-А5В», ее должны разработать не позже 2025 года. «Ангара-А5В» использует три ступени, первые две применяют в качестве топлива керосин и кислород, последняя — кислород и водород.

Теги: Дмитрий Рогозин, Роскосмос, инновационные технологии
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