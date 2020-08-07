«Роскосмос» начал разрабатывать технологию посадки корабля на астероид

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что предприятия госкорпорации приступили к разработке способов посадки космического корабля на астероид. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна, и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись», — указал Рогозин. Он отметил, что специалисты компании знают, как решить проблему.

По словам главы «Роскосмоса», новая технология может быть разработана до 2030 года.

В начале июля корпорация объявила о начале работ по новой коммерческой ракете среднего класса с метановым двигателем. Она должна заменить ракеты семейства «Союз-2», которые используют керосин и жидкий кислород.