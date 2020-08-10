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Антикризисные меры ,  
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ЦБ продлил банкам возможность обслуживать клиентов с истекшими паспортами

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Банк России продлил разрешение для кредитных организаций обслуживать клиентов с истекшим паспортом до конца года. Об этом сообщается на сайте Центрального банка.

«Кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

Так, до конца года истекший в период с 1 февраля по 15 июля срок паспорта не может быть причиной отказа в обслуживании банком. Более того, обновить сведения о документе, удостоверяющем личность, банкам рекомендовано до 31 января 2021 года.

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии
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Фото: Алексей Иванов / «Звезда‎» / Global Look Press

Изначально данная мера была принята Центробанком в связи с пандемией коронавируса на период с 1 марта по 30 сентября.

Ранее, 7 августа, ВТБ предложил Банку России распространить регуляторные послабления, которые были введены во время пандемии коронавируса, на весь 2021 год. По мнению кредитной организации, это даст достаточно времени, чтобы восстановить прибыльность и сбалансировать негативное влияние от реализации рисков у заемщиков.

Теги: ЦБ, банки, клиенты, паспорт
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