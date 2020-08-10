ЦБ продлил банкам возможность обслуживать клиентов с истекшими паспортами

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Банк России продлил разрешение для кредитных организаций обслуживать клиентов с истекшим паспортом до конца года. Об этом сообщается на сайте Центрального банка.

«Кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

Так, до конца года истекший в период с 1 февраля по 15 июля срок паспорта не может быть причиной отказа в обслуживании банком. Более того, обновить сведения о документе, удостоверяющем личность, банкам рекомендовано до 31 января 2021 года.

Изначально данная мера была принята Центробанком в связи с пандемией коронавируса на период с 1 марта по 30 сентября.