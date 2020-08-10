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Су-27 России второй раз за сутки перехватил самолеты США над Черным морем

Разведывательный самолет RC-135 ВВС США
Разведывательный самолет RC-135 ВВС США (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Российские военные направили истребитель Су-27 для перехвата двух американских самолетов-разведчиков над Черным морем. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает ТАСС.

«Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — заявили в центре.

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Там добавили, что в качестве целей военные распознали стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. После того как Су-27 был поднят в воздух, они развернулись от государственной границы России, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Накануне Су-27 также поднялся в воздух для перехвата после того, как средства контроля воздушного пространства заметили американский самолет-разведчик EP-3E Aries, подлетавший к границе России. Развернув EP-3E Aries, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром.

Теги: Су-27, истребитель, перехват самолетов
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