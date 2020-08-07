Су-35 перехватили бомбардировщик ВВС США над Охотским морем

Три истребителя Су-35 сопроводили бомбардировщик В-1В ВВС США над Охотским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО), передает ТАСС.

По данным центра, около 12:00 мск российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана обнаружили самолет, который приближался к государственным границам России.

Для перехвата бомбардировщика были подняты три истребителя Су-35 Восточного военного округа, они сопроводили самолет над Охотским морем.

В центре отметили, что американский самолет не нарушил российские границы. После того, как бомбардировщик удалился от границы России, Су-35 вернулись на аэродром базирования.