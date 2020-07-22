Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил РБК его адвокат Вадим Кобзев.

«Следователи московского СК предъявили обвинение сегодня Навальному. Они уже закончили расследование, и завтра хотят объявить об этом», — рассказал Кобзев.

По его словам, сначала с материалами дела ознакомится потерпевший и сам Навальный, потом дело поступит в прокуратуру, а после этого — в суд. «Они очень сильно спешат, не знаю почему», — добавил Кобзев.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой.

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