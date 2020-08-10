Почти 900 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве за сутки

Москва стала первым регионом, где начали заготавливать плазму крови с антителами. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 50% больных, которых должны были перевести в реанимационное отделение, после переливания плазмы пошли на поправку. Глава города подчеркнул, что эта процедура спасла тысячи жизней. Кроме того, в столице доноры получают стимулирующую выплату в размере 5 тыс. руб. за 600 мл плазмы.

По данным оперативного штаба, всего в Москве заразились коронавирусной инфекцией около 248 тыс. человек. Из низ более 4 тыс. умерли.