Почти 900 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве вылечились 898 больных COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 190 555», — добавила она.
В пресс-службе мэрии также отметили, что после выписки врачи продолжают наблюдать за состоянием бывших пациентов.
Если выздоровление прошло благополучно, переболевшие коронавирусом могут помочь тем, кто еще проходит лечение. Они могут стать донорами плазмы или помочь больным на самоизоляции.