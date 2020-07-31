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При пожаре на базе отдыха в Алтайском крае пострадали два человека

Два человека пострадали в результате пожара в деревянном доме на территории базы отдыха в Алтайском крае. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Площадь возгорания составила порядка 120 кв. м. «25 человек вышли самостоятельно. Пожар ликвидирован, погибших нет», — заявили в ведомстве.

В подмосковном комплексе отдыха произошел крупный пожар
Общество
Фото: Zuma / ТАСС

Как уточняется на сайте главка, пожар произошел на базе, расположенной на Айском тракте. Огонь не распространился на соседние строения. Причины пожара устанавливаются.

В мае пожар произошел на территории базы отдыха в Туапсинском районе Краснодарского края. Загорелась кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания. В результате случившегося никто не пострадал.

Теги: Алтайский край, база отдыха, пожар, новости
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