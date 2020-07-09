В Пензе завели дело после гибели трех человек при пожаре в жилом доме

Фото: Следственный комитет РФ

В Пензе возбудили уголовное дело из-за смерти трех человек при пожаре в квартире, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожного курения. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — уточняется в сообщении.

Пожар начался на втором этаже дома на улице Попова, внутри квартиры на тот момент находились пять человек. Погибли двое мужчин, 1964 и 1986 годов рождения, и женщина 1988 года рождения. Два человека выжили.

«По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении», — отметил Следственный комитет. Очаг возгорания находился за диваном в жилой комнате.