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Пандемия коронавируса ,  
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Иммунолог предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью

Осенью COVID-19, возможно, будет протекать тяжелее, так как ситуацию могут осложнить другие сезонные заболевания. Об этом заявил главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян, передают «Известия».

«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — заявил он.

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Специалист указал, что ученые не знают, как с коронавирусом будут сочетаться сезонные инфекции. Антитела к COVID-19 могут помочь человеку в борьбе с ними и обеспечить ему «перекрестную защиту». Однако, другие вирусы могут и ухудшить состояние зараженного.

Иммунолог отметил, что те, кто соблюдает «жесткую самоизоляцию», не смогут сидеть дома вечно. По словам Тотоляна, пока неизвестно, как они перенесут заболевание.

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Доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов сообщил, что в холодные сезоны погоды коронавирус более агрессивен, так как его не ослабляет солнечный ультрафиолет. Фаворов заявил, что потому лучше переболеть сейчас, чем позже.

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Теги: коронавирус, прогноз
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