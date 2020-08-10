Иммунолог предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью

Осенью COVID-19, возможно, будет протекать тяжелее, так как ситуацию могут осложнить другие сезонные заболевания. Об этом заявил главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян, передают «Известия».

«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — заявил он.

Специалист указал, что ученые не знают, как с коронавирусом будут сочетаться сезонные инфекции. Антитела к COVID-19 могут помочь человеку в борьбе с ними и обеспечить ему «перекрестную защиту». Однако, другие вирусы могут и ухудшить состояние зараженного.

Иммунолог отметил, что те, кто соблюдает «жесткую самоизоляцию», не смогут сидеть дома вечно. По словам Тотоляна, пока неизвестно, как они перенесут заболевание.