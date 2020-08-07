Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

Су-27 (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика ВВС США над Черным морем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

После обнаружения двух приближающихся к госгранице воздушных целей российские военные подняли на перехват дежурный Су-27 из состава противовоздушной обороны сил Южного военного округа.

Экипаж российского самолета опознал объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. После изменения ими своего курса Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами, добавили в центре. Американские самолеты российскую границу не нарушали.