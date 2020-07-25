Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Мурашко порекомендовал к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка Общество, 25 июл, 23:44 В Москве за день выявили минимум смертей от COVID с середины апреля Общество, 25 июл, 23:25 В Минздраве подтвердили планы сделать вакцинацию от COVID-19 добровольной Общество, 25 июл, 23:17 В Курской области возбудили уголовное дело после крушения самолета Общество, 25 июл, 23:01 Один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин умер во сне Общество, 25 июл, 22:41 Мурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве Общество, 25 июл, 22:02 СМИ анонсировали тренерскую перестановку в «Ахмате» Спорт, 25 июл, 21:45 Похищенного в ростовском роддоме младенца вернули матери Общество, 25 июл, 21:21 СМИ узнали о переходе Смольникова в «Краснодар» Спорт, 25 июл, 21:03 Появилось видео затопления бронемашины в Керченском проливе Общество, 25 июл, 21:02 Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами Общество, 25 июл, 20:55 Главный тренер ушел из «Крыльев Советов» после месяца работы Спорт, 25 июл, 20:42 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 25 июл, 20:26 Три человека погибли при падении самолета на дом в Германии Общество, 25 июл, 20:15
Общество ,  
0 

В Курской области возбудили уголовное дело после крушения самолета

Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Курской области, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы в Пристенском районе Курской области, упал около 16:00 мск. Следователи сообщают, что пилот воздушного судна не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полете.

В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2
Общество
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она осматривает самолет с применением криминалистической техники, а также проводит первоначальные следственные действия для установление причин случившегося.

Также 25 июля небольшой самолет упал на крышу многоквартирного жилого дома в немецком городе Везель. Погибли два человека, находившиеся на борту самолета, и женщина, которая проживала в квартире, разрушенной в результате происшествия. Ее двухлетний ребенок, также находившийся в доме, получил травмы.
 

Теги: Курская область, крушение самолета, уголовное дело
Материалы по теме
В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2
Общество
СК начал проверку по факту исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии
Общество
Три человека погибли при падении самолета на дом в Германии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter