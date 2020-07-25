В Курской области возбудили уголовное дело после крушения самолета

Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Курской области, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы в Пристенском районе Курской области, упал около 16:00 мск. Следователи сообщают, что пилот воздушного судна не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полете.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она осматривает самолет с применением криминалистической техники, а также проводит первоначальные следственные действия для установление причин случившегося.

Также 25 июля небольшой самолет упал на крышу многоквартирного жилого дома в немецком городе Везель. Погибли два человека, находившиеся на борту самолета, и женщина, которая проживала в квартире, разрушенной в результате происшествия. Ее двухлетний ребенок, также находившийся в доме, получил травмы.

