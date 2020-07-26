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Мать раскрыла детали похищения ее ребенка из ростовского роддома

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Мать новорожденного, которого выкрали из роддома в городе Сальске Ростовской области, Наталья Русикова сравнила свое состояние во время похищения с нахождением под гипнозом. Об этом женщина рассказала телеканалу РЕН-ТВ.

Она сообщила, что вначале заметила неизвестную женщину под окном палаты, в которой Русикова лежала с ребенком. Та стучалась и просила позвать свою сестру, которая якобы родила в той же больнице. Однако медицинский персонал, по словам Русиковой, заявил, что не знает такого человека.

Похищенного в ростовском роддоме младенца вернули матери
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Фото: Следственный комитет РФ

Позже Русикова обнаружила женщину в своей палате около младенца. «Я ей говорю: А как вы тут оказались? — Мы с ней держали зрительный контакт. Она промолчала», — отметила мать. Русикова пошла в туалет и только там поняла, что женщина может что-то сделать с новорожденным. «Моя соседка подошла и сказала, что ребенка моего украли. Я была будто под гипнозом», — вспоминает пострадавшая.

Ребенка похитили в ночь на 25 июля. На следующий день его здорового нашли в Калмыкии. Следствие подозревает 40-летнюю местную жительницу, которая выкрала малыша и привезла его к себе домой. Возбуждены уголовные дела о похищении несовершеннолетнего и халатности.

Теги: Ростовская область
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