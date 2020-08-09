Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Лукашенко исключил гражданскую войну и хаос после выборов Политика, 15:01 Совладелица June & July: как успевать жить, работать и воспитывать Стиль, 14:39 МВД завело дело на полицейских из-за подброса наркотиков Общество, 14:39 В Минске задержали журналистов «Дождя» Политика, 14:28 Во время стрельбы в Вашингтоне погиб человек Общество, 14:21 Лукашенко посоветовал Путину беречься от коронавируса Политика, 14:19 Собянин сообщил о миллионе живущих в предаварийном жилье москвичей Общество, 14:01 МЧС завершило поисково-спасательные работы в Бейруте Общество, 13:46 На чем собираются зарабатывать операторы мобильной связи РБК и Сбербанк, 13:31 Полиция обезвредила взрывное устройство в центре Киева Общество, 13:29 Неизвестные сообщили о минировании аэропорта Южно-Сахалинска Общество, 13:10 Глава ЦИК Белоруссии назвала глупостью лозунг «голосуй сердцем» Политика, 12:59 ЦИК Белоруссии признала выборы президента состоявшимися Политика, 12:57 Macy's рухнул на 91% за 5 лет. Сеть уничтожили онлайн-ретейл и COVID-19 Инвестиции, 12:56
Общество ,  
0 

Во время стрельбы в Вашингтоне погиб человек

Фото: Mhowell003 / Twitter
Фото: Mhowell003 / Twitter

При стрельбе в Вашингтоне, округ Колумбия, погиб человек, еще девять ранены и доставлены в больницу, сообщила американская радиостанция WTOP со ссылкой на полицию округа Колумбия.

Инцидент произошел в 01:00 по местному времени (08:00 мск). Подробности происшествия в столице США пока неизвестны.

В двух городах США произошла стрельба в торговых центрах
Общество

Ранее стрельба произошла во Флориде на базе ВВС США. В результате нее погиб один человек. Командующая первым авиакрылом специальных операций полковник Джоселин Шермерхорн назвала случившееся беспорядками.

Теги: США, стрельба, Вашингтон, округ Колумбия
Материалы по теме
В двух городах США произошла стрельба в торговых центрах
Общество
На пивоваренном заводе в США произошла стрельба
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter