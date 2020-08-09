Во время стрельбы в Вашингтоне погиб человек

Фото: Mhowell003 / Twitter

При стрельбе в Вашингтоне, округ Колумбия, погиб человек, еще девять ранены и доставлены в больницу, сообщила американская радиостанция WTOP со ссылкой на полицию округа Колумбия.

Инцидент произошел в 01:00 по местному времени (08:00 мск). Подробности происшествия в столице США пока неизвестны.

Ранее стрельба произошла во Флориде на базе ВВС США. В результате нее погиб один человек. Командующая первым авиакрылом специальных операций полковник Джоселин Шермерхорн назвала случившееся беспорядками.