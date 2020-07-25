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Во Флориде один человек погиб при стрельбе на базе ВВС

На базе ВВС США Херлберт-филд во Флориде произошла стрельба, в результате которой погиб человек, сообщается на странице авиабазы в Facebook.

«Сегодня на нашей базе произошли вооруженные внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал», — сообщила командующая первым авиакрылом специальных операций ВВС США полковник Джоселин Шермерхорн.

Пострадавшего госпитализировали. Идет расследование инцидента.

Не менее пяти человек пострадали при стрельбе на базе ВМС США во Флориде
Общество
Фото: tgibersonpnj / Twitter

В декабре 2019 года инцидент со стрельбой произошел во Флориде на американской базе ВМС Пенсакола. Мужчина открыл стрельбу 6 декабря, накануне мемориальной церемонии в память о Второй мировой войне и нападении японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор. В результате погибли четыре человека, включая стрелка, еще восемь пострадали. Открывшего стрельбу застрелил полицейский.

Позднее губернатор штата Флорида Рон Десантис сообщил, что открывший стрельбу на авиабазе был служащим ВВС Саудовской Аравии, а во Флориде проходил обучение.

Теги: США, Флорида, военная база
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