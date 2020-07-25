Во Флориде один человек погиб при стрельбе на базе ВВС

На базе ВВС США Херлберт-филд во Флориде произошла стрельба, в результате которой погиб человек, сообщается на странице авиабазы в Facebook.

«Сегодня на нашей базе произошли вооруженные внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал», — сообщила командующая первым авиакрылом специальных операций ВВС США полковник Джоселин Шермерхорн.

Пострадавшего госпитализировали. Идет расследование инцидента.

В декабре 2019 года инцидент со стрельбой произошел во Флориде на американской базе ВМС Пенсакола. Мужчина открыл стрельбу 6 декабря, накануне мемориальной церемонии в память о Второй мировой войне и нападении японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор. В результате погибли четыре человека, включая стрелка, еще восемь пострадали. Открывшего стрельбу застрелил полицейский.