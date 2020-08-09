В Москве за сутки от коронавируса вылечились 803 человека

За прошедшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 803 человека. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За все время врачи вылечили от коронавируса более 189,6 тыс. москвичей.

Накануне стало известно, что в течение прошлого дня в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего же общее число летальных исходов в столице по состоянию на 8 августа достигло 4572.

Количество вылечившихся москвичей в последние дни варьируется от 600 до 1400 человек в сутки. Число новых случаев заболевания, выявляемых за день в Москве, остается прежним: в течение тех же трех недель оно находится в диапазоне 600–700 новых заболевших.