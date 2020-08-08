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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом

Общее число летальных исходов в столице достигло 4572, заболели более 246 тыс. человек
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За минувшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех была подтверждена пневмония.

Общее число летальных исходов в столице по состоянию на 8 августа достигло 4572.

За сутки в Москве также подтвердили 691 новый случай заражения COVID-19. Большинство (53,0%) — это пациенты в возрасте от 18 до 45 лет. Число новых случаев инфицирования, выявляемых за день, в столице остается стабильным: в течение тех же трех недель оно находится в диапазоне 600–700.

Всего начала пандемии в городе выявлено 246,8 тыс. инфицированных, выздоровели 188,8 тыс. человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В конце июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва вышла на минимальный уровень по заболеваемости COVID-19, но показатели вряд ли опустятся ниже. Он пояснил, что в Москве «передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов». При этом он не считает, что в столице ожидается вторая волна коронавируса.

Собянин предупредил о возможном сохранении в Москве ограничений на месяцы
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

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По словам мэра, ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев. Он напомнил, что в столице по-прежнему обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Главным условием возвращения к «нормальной, спокойной жизни» глава Минздрава Михаил Мурашко ранее назвал появление вакцины от коронавируса.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус, статистика
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