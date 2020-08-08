В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом

Общее число летальных исходов в столице достигло 4572, заболели более 246 тыс. человек

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За минувшие сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех была подтверждена пневмония.

Общее число летальных исходов в столице по состоянию на 8 августа достигло 4572.

За сутки в Москве также подтвердили 691 новый случай заражения COVID-19. Большинство (53,0%) — это пациенты в возрасте от 18 до 45 лет. Число новых случаев инфицирования, выявляемых за день, в столице остается стабильным: в течение тех же трех недель оно находится в диапазоне 600–700.

Всего начала пандемии в городе выявлено 246,8 тыс. инфицированных, выздоровели 188,8 тыс. человек.