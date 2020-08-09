В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

По данным ЦИК, почти половина избирателей — 41,7% — проголосовали досрочно, с 4 по 8 августа. Наивысшую явку при досрочном голосовании зафиксировали в Гомельской области — на участки пришли 54.44% от общего числа включенных в списки по региону.



Наблюдатели общественной платформы «Честные люди» сообщили, что официальные цифры по явке избирателей на досрочном голосовании могут быть завышены. Они проанализировали информацию более чем с 600 участков из 5,7 тыс. за первый день досрочного голосования, 4 августа, и заключили, что реальное число проголосовавших может быть значительно меньше, чем по официальным данным (22,1 тыс. против 34,4 тыс. человек).