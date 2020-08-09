В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента
В Белоруссии начали работу участки для голосования на выборах президента, передает БелТа. В основной день голосования, 9 августа, проголосовать можно с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).
Общее число избирательных участков составляет 5767, 44 из них организованы за границей. В списки избирателей внесены 6,8 млн человек.
На президентский пост претендуют пять человек, в том числе действующий глава государства Александра Лукашенко, который идет на выборы в шестой раз.