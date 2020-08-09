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Выборы в Белоруссии ,  
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В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

В Белоруссии начали работу участки для голосования на выборах президента, передает БелТа. В основной день голосования, 9 августа, проголосовать можно с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).

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Общее число избирательных участков составляет 5767, 44 из них организованы за границей. В списки избирателей внесены 6,8 млн человек.

На выборах в Белоруссии досрочно проголосовала почти половина избирателей
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На президентский пост претендуют пять человек, в том числе действующий глава государства Александра Лукашенко, который идет на выборы в шестой раз.

По данным ЦИК, почти половина избирателей — 41,7% — проголосовали досрочно, с 4 по 8 августа. Наивысшую явку при досрочном голосовании зафиксировали в Гомельской области — на участки пришли 54.44% от общего числа включенных в списки по региону.

Кандидаты в президенты Белоруссии ответили на главные вопросы кампании
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Наблюдатели общественной платформы «Честные люди» сообщили, что официальные цифры по явке избирателей на досрочном голосовании могут быть завышены. Они проанализировали информацию более чем с 600 участков из 5,7 тыс. за первый день досрочного голосования, 4 августа, и заключили, что реальное число проголосовавших может быть значительно меньше, чем по официальным данным (22,1 тыс. против 34,4 тыс. человек).

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Теги: Белоруссия, Минск
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