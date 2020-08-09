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В Бразилии объявили траур по 100 тыс. умерших от коронавируса

Верховный суд Бразилии объявил трехдневный траур по 100 тыс. умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте суда.

«В знак солидарности с болью бразильцев, и в честь каждого из 100 тыс. умерших [от COVID-19], Верховный Суд предписывает официальный траур на три дня», — говорится в сообщении.

Суд отметил, что подобной трагедии в истории Бразилии еще не было.

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Ранее Минздрав страны объявил, что за последние 24 часа число жертв коронавируса в стране увеличилось за сутки на 905 — до 100 477 человек. Общее число случаев коронавирусной инфекции превысило 3 млн, причем за сутки было выявлено 49 970 новых заболевших.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, Бразилия является одним из лидеров по числу заразившихся и умерших от коронавируса-она занимает второе место в мире, уступая США.

Теги: Бразилия, коронавирус, смерть, траур
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