Число заражений коронавирусом в Бразилии превысило 3 млн

В Бразилии общее число случаев коронавирусной инфекции превысило 3 млн. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Так, согласно обновленной статистике, всего в Бразилии выявили 3 012 412 человек с подтвержденным COVID-19. За последние 24 часа в стране заболели 49 970 человек.

При этом за сутки число жертв коронавируса в стране увеличилось за сутки на 905 — до 100 477 человек.

Ранее, 23 июля, в Бразилии зафиксировали рекордное число новых случаев коронавируса — в стране за сутки заболели 67 860 человек. Предыдущий рекорд был установлен в середине июня — заразился 54 771 житель.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, латиноамериканская страна является одним из лидеров по числу заразившихся и умерших от COVID-19 — Бразилия занимает второе место в мире, уступая лишь США.