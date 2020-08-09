Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Число заражений коронавирусом в Бразилии превысило 3 млн Общество, 02:24 В Киеве назвали условия возобновления подачи воды в Крым Общество, 02:13 Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS Общество, 02:00 Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года Политика, 01:40 В Чечне дети установили мировые рекорды по отжиманиям на брусьях и прессу Общество, 00:58 Посольство США заявило о праве жителей Ливана на мирные протесты Политика, 00:38 Кожаный профицит: как кожевенная отрасль переживает пандемию РБК и Сбербанк, 00:23 Российских водителей предупредили о важных переменах Общество, 00:19 Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США Политика, 00:16 Стали известны последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов Спорт, 00:02 Умерла театральный продюсер Галина Боголюбова Общество, 08 авг, 23:30 Соратницу Тихановской Колесникову отпустили после задержания Политика, 08 авг, 23:15 Военнослужащие вынудили протестующих покинуть здание МИД Ливана Общество, 08 авг, 23:07 В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом Общество, 08 авг, 23:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число заражений коронавирусом в Бразилии превысило 3 млн

В Бразилии общее число случаев коронавирусной инфекции превысило 3 млн. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Так, согласно обновленной статистике, всего в Бразилии выявили 3 012 412 человек с подтвержденным COVID-19. За последние 24 часа в стране заболели 49 970 человек.

При этом за сутки число жертв коронавируса в стране увеличилось за сутки на 905 — до 100 477 человек.

Ранее, 23 июля, в Бразилии зафиксировали рекордное число новых случаев коронавируса — в стране за сутки заболели 67 860 человек. Предыдущий рекорд был установлен в середине июня — заразился 54 771 житель.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, латиноамериканская страна является одним из лидеров по числу заразившихся и умерших от COVID-19 — Бразилия занимает второе место в мире, уступая лишь США.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Бразилия, коронавирус, статистика, смерть, заражение
Материалы по теме
Президент Бразилии излечился от коронавируса
Общество
В Бразилии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19
Общество
Отрицавший опасность коронавируса президент Бразилии заразился COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter