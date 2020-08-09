Politico сообщило о ссоре Трампа со спонсором республиканцев

Президент США Дональд Трамп повздорил с крупным спонсором Республиканской партии, мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном, упрекнув его в недостаточном финансировании его кампании. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников, 87-летний мультимиллиардер обратился к Трампу, чтобы обсудить законопроект о борьбе с коронавирусом и экономике, однако затем президент США перевел разговор на предвыборную кампанию и спросил у Адельсона, почему он не делает больше для поддержки его переизбрания.

Чиновники Республиканской партии опасаются, что действующий глава государства повздорил с одним из самых крупных спонсоров накануне предстоящей предвыборной гонки.

Politico отмечает, что союзники Адельсона пока не знают, скажется ли этот эпизод на решении мультимиллиардера отказать Трампу в финансовой поддержке.