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Politico сообщило о ссоре Трампа со спонсором республиканцев

Президент США Дональд Трамп повздорил с крупным спонсором Республиканской партии, мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном, упрекнув его в недостаточном финансировании его кампании. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников, 87-летний мультимиллиардер обратился к Трампу, чтобы обсудить законопроект о борьбе с коронавирусом и экономике, однако затем президент США перевел разговор на предвыборную кампанию и спросил у Адельсона, почему он не делает больше для поддержки его переизбрания.

Чиновники Республиканской партии опасаются, что действующий глава государства повздорил с одним из самых крупных спонсоров накануне предстоящей предвыборной гонки.

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Politico отмечает, что союзники Адельсона пока не знают, скажется ли этот эпизод на решении мультимиллиардера отказать Трампу в финансовой поддержке.

Представитель Белого дома отказался от комментариев.

Выборы президента США в 2020 году назначены на 3 ноября. Основным соперником Трампа на них считается демократ и бывший вице-президент Джо Байден. Опрос телеканала Fox News показал, что за него готовы проголосовать 49% избирателей, а за Трампа — 41%.
 

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Теги: Дональд Трамп, ссора, спонсор, республиканцы
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