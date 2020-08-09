Вирусолог оценила угрозу распространения нового вируса SFTS из Китая

Вероятность распространения новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае, на территории России минимальна. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-вирусолог Евгения Тарасова.

«Вряд ли этот вирус распространится, поскольку очаги заражения в пределах одной страны. Да и в условия существующих карантинных мер и закрытых границ вероятность того, что зараза перекочует к нам, минимальна», — отметила врач.

По ее словам, этот вирус существует достаточно давно и против него разрабатывались вакцины. Тарасова добавила, что несмотря на то, что в России не было зафиксировано случаев заражения этим заболеванием, российские специалисты имеют опыт борьбы с вирусами этой группы — буньявирусами.

Ранее бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко также не увидел повода для беспокойства из-за вируса. «Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений», — говорил он.