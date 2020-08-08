Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в России вируса SFTS из Китая

По данным ведомства, в стране с этим вирусом знакомы и накопили потенциал для борьбы с ним. Ранее китайские СМИ сообщили, что от SFTS умерли несколько человек на востоке страны

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На территории России не отмечено случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В санитарном ведомстве отметили, что SFTS не является новым заболеванием, его впервые диагностировали в КНР в 2009 году. Вирус — возбудитель SFTS принадлежит к семейству буньявирусов, в России накоплен достаточный опыт их изучения и потенциал для противодействию болезни. Выявляется она с помощью ПЦР- и ИФА-тестов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в разное время вспышки вируса регистрировались в Японии, Южной Корее, на Тайване, во Вьетнаме, они носили очаговый характер. Симптомами острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом являются рвота, диарея, поражения желудочно-кишечного тракта, лихорадка. Специалисты также отметили ее летальность — от 6 до 30%.

Ранее в августе SFTS обнаружили в трех восточных китайских провинциях — Цзянсу, Анхой и Чжэцзян. Им заразились по меньшей мере 60 человек. При этом семеро заболевших умерли.