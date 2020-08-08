Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в России вируса SFTS из Китая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
В России за время пандемии принудительно изолировали более 500 человек Общество, 18:10 Чемпионат России по футболу стартовал победой ЦСКА над «Химками» Спорт, 17:56 Видео. Олейник и Льюис провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC Спорт, 17:40 Кравчук назвал четыре способа восстановить мир в Донбассе Политика, 17:40 Главу штаба Тихановской вновь задержали в Минске Политика, 17:35 В Волгограде при получении взятки задержали председателя суда Общество, 17:26 Боттас выиграл квалификацию Гран-при 70-летия «Формулы-1» Спорт, 17:17 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 17:10 Тихановская призвала белорусов отказаться от насилия Политика, 17:01 Число погибших при взрыве в порту Бейрута возросло до 158 человек Общество, 16:58 «Локомотив» подписал контракт с футболистом сборной Белоруссии Спорт, 16:57 Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в России вируса SFTS из Китая Общество, 16:55 СМИ опубликовали первый снимок Хуана Карлоса I после отъезда из Испании Политика, 16:50 Советники Трампа сообщили о страхе развязывания войны президентом Политика, 16:42
Общество ,  
0 

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в России вируса SFTS из Китая

По данным ведомства, в стране с этим вирусом знакомы и накопили потенциал для борьбы с ним. Ранее китайские СМИ сообщили, что от SFTS умерли несколько человек на востоке страны
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На территории России не отмечено случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В санитарном ведомстве отметили, что SFTS не является новым заболеванием, его впервые диагностировали в КНР в 2009 году. Вирус — возбудитель SFTS принадлежит к семейству буньявирусов, в России накоплен достаточный опыт их изучения и потенциал для противодействию болезни. Выявляется она с помощью ПЦР- и ИФА-тестов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в разное время вспышки вируса регистрировались в Японии, Южной Корее, на Тайване, во Вьетнаме, они носили очаговый характер. Симптомами острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом являются рвота, диарея, поражения желудочно-кишечного тракта, лихорадка. Специалисты также отметили ее летальность — от 6 до 30%.

В Китае предупредили о распространении смертельного вируса
Общество
Фото: Aly Song / Reuters

Ранее в августе SFTS обнаружили в трех восточных китайских провинциях — Цзянсу, Анхой и Чжэцзян. Им заразились по меньшей мере 60 человек. При этом семеро заболевших умерли.

SFTS — заболевание, вызываемое укусами клещей. Ученые из КНР предполагают, что оно может передаваться и от человека к человеку через кровь и слизистые оболочки.

Автор: Михаил Котляр
Теги: вирус, Россия, Китай, Роспотребнадзор
Материалы по теме
В Китае предупредили о распространении смертельного вируса
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 августа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter