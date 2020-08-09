Посольство США заявило о праве жителей Ливана на мирные протесты

США поддерживают право жителей Ливана на мирные протесты и призывают их воздержаться от насилия. Об этом сообщило в Twitter американское посольство в Бейруте.

«Ливанский народ слишком много страдал и заслуживает того, чтобы его лидеры прислушались к нему и изменили курс», — говорится в сообщении.

По мнению американских дипломатов, смена политического курса станет весомым ответом на народные требования прозрачности и отчетности властей.

Протесты в Бейруте начались 8 августа после взрыва в порту 4 августа. Демонстранты выразили недоверие правительству и потребовали его отставки.