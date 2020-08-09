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Политика ,  
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Посольство США заявило о праве жителей Ливана на мирные протесты

США поддерживают право жителей Ливана на мирные протесты и призывают их воздержаться от насилия. Об этом сообщило в Twitter американское посольство в Бейруте.

«Ливанский народ слишком много страдал и заслуживает того, чтобы его лидеры прислушались к нему и изменили курс», — говорится в сообщении.

По мнению американских дипломатов, смена политического курса станет весомым ответом на народные требования прозрачности и отчетности властей.

Протесты в Бейруте начались 8 августа после взрыва в порту 4 августа. Демонстранты выразили недоверие правительству и потребовали его отставки.

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Протестующие начали забрасывать сотрудников полиции камнями и петардами, в ответ полицейские применили слезоточивый газ. По последним данным, в ходе беспорядков в Бейруте пострадали более 230 человек, погиб один полицейский.

Демонстранты начали штурмовать министерство энергетики и министерство окружающей среды. Они также захватили министерство экономики, штаб-квартиру Ассоциации ливанских банков и МИД Ливана. Однако позднее военнослужащие вытеснили их из здания внешнеполитического ведомства.

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Теги: Посольство США, право, протесты, Ливан
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