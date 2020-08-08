СМИ опубликовали первый снимок Хуана Карлоса I после отъезда из Испании

Хуан Карлос I (Фото: Carlos Alvarez / Getty Images)

Испанская газета Nius опубликовала первую фотографию после отъезда бывшего короля Испании из страны на фоне коррупционного скандала.

На снимке видно, как пожилой мужчина выходит из самолета. Газета утверждает, что это экс-король Испании Хуан Карлос I в аэропорту Абу-Даби. Отмечается, что фотография была сделана 3 августа.

О том, что Хуан Карлос находится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает газета ABC. По данным издания, Карлос вылетел на частном самолете из Испании в Абу-Даби 3 августа. Там он остановился в одном из самых дорогих отелей в мире — Emirates Palace.

О своем намерении покинуть Испанию бывший король сообщил 3 августа, на фоне того, как прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении €65 млн, которые экс-монарх передал своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн. Тогда испанские СМИ передавали, что он улетел в Доминиканскую Республику.