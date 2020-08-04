Экс-король Испании уехал в Доминикану на фоне расследования коррупции

Хуан Карлос I (Фото: Daniel Ochoa de Olza / AP)

Бывший испанский король Хуан Карлос I (отрекся от престола в 2014 году), накануне покинувший страну из-за коррупционного скандала, находится в Доминиканской республике. Об этом сообщает издание El Espanol без ссылки на источник.

По его информации, из Испании Хуан Карлос I выехал в Португалию, а оттуда вылетел в Доминиканскую Республику. El Mundo со ссылкой на одного из близких бывшему королю людей сообщает, что Хуан Карлос I может вернуться в сентябре. По данным ABC, в Доминиканской республике он планирует провести с семьей несколько недель. При этом своему сыны нынешнему королю Испании Филиппу VI Хуан Карлос I сообщил, что о решил покинуть страну по личным причинам.

О том, что бывший правитель решил покинуть Испанию, пресс-служба королевского двора сообщила накануне.

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