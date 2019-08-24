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Бывший король Испании перенес операцию на сердце

Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на управляющего директора клиники Quirónsalud Madrid Люсию Алонсо.

По словам Алонсо, Хуан Карлос перенес аортокоронарное шунтирование — операцию по восстановлению кровотока в артериях сердца с помощью шунтов (сосудистых протезов).

В настоящее время монарх находится в отделении интенсивной терапии.

Король Филипп VI и его мать королева София посетили медицинский центр днем 24 августа и заверили, что они «очень довольны» работой врачей. «Он в хороших руках», — заявила супруга Хуана Карлоса.

Как передает газета, 81-летний король поступил в клинику вечером 23 августа. Отмечается, что хирургическое вмешательство было запланировано после медицинского осмотра, проведенного в июне. В течение этого периода король жил нормальной жизнью и даже участвовал в парусных соревнованиях.

Хуан Карлос был главой испанского государства и Верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны с 22 ноября 1975 года по 18 июня 2014 года.

Теги: король, Испания, операция, сердце
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