Названы самые популярные у россиян породы кошек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Чаще всего россияне заводят мейн-кунов, британцев, сибирских и бенгальских кошек. Об этом сообщила президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко, передает агентство городских новостей «Москва».

«Британская порода кошек одна из самых популярных среди россиян, потому что они похоже на плюшевых мишек», — пояснила эксперт.

Она добавила, что мейн-куны востребованы, так как россияне любят больших кошек, а бенгальские кошки, потому что они выглядят, как дикое животное. «Сибиряки традиционных окрасов тоже одни из самых популярных, они большие, нарядные, красивые и несложные в содержании», — оценила Шевченко.

Специалист отметила, что популярностью также пользуются скоттиш-фолды, ориенталы и сфинксы.