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Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Названы самые популярные породы кошек в России

Самыми популярными в России оказались кошки британской и шотландской породы. Об этом сообщается на сайте проекта «Питомцы Mail.ru». Исследование приурочено ко Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа.

В проекте проанализировали информацию, предоставленную примерно 18 тыс. владельцев кошек.

Отмечается, что больше половины опрошенных (55%) заводят беспородных питомцев. Однако среди тех, кто предпочитает породистых животных, 11% выбирают британцев, еще 8% шотландцев. Третьими по популярности стали кошки породы мейн-кун (3%), а четвертыми — сибирской (3%).

Компания также выяснила, что самыми распространенными кличками для кошек стали: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася. Котов чаще всего называют Барсиком, Кузей, Васей, Семой и Рыжиком.

Большинство любителей кошек живут в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге. Владельцев кошек (по сравнению с теми, кто предпочитает собак) существенно больше оказалось в Уфе, Иванове, Казани, Барнауле и Самаре.

Теги: кошки, Опрос, Mail.Ru Group
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